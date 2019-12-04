Путин строго указал Болгарии. Адресатом может быть и Украина

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Владимир Путин указал, что болгарские власти сознательно затягивают строительство «Турецкого потока» на своей территории, несмотря на многократные заверения в обратном. И предложил посмотреть, как Болгария будет развивать проект в ближайшее время. «Если болгары не хотят — не болгары, а болгарское руководство, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы», - предупредил Путин. Как напоминает РБК, в сентябре стало известно, что болгарская компания «Булгартрансгаз» спустя почти полгода судебных разбирательств смогла подписать контракт на строительство одной из двух ниток «Турецкого потока» по своей территории. «Газпром» завершил строительство двух ниток морского газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая – для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. Сербы свой отрезок уложили почти на 90%, - отметил Владимир Путин, который 8 января, как предполагается, даст старт «Турецкому потоку» в Стамбуле вместе с президентом Турции Эрдоганом.

Вполне вероятно, что столь суровый реприманд болгарским участникам строительства газопровода из России в Европу был адресован не только им, но и нынешним властям Украины, которая продолжает выдвигать неприемлемые условия для пролонгации контрактов на поставку и транзит по ее территории в Европу российского газа. Причем, несмотря на то, что ГТС Украины давно устарела и требует капитального ремонта на миллиарды евро.

Предложения украинской стороны по тарифам на транспортировку газа с 2020 года очень высокие, значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас, - заявил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Буквально через несколько минут президент Путин затронул эту же тему на пресс-конференции. По его словам, Россия по-прежнему готова сохранить украинский маршрут транзита. Но «условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы», - сказал президент России, выразив надежду на то, что «это запросная позиция, и удастся как-то позиции согласовать».

Пока Москва и Киев далеки от компромисса в газовом вопросе. Действующий контракт на транзит истекает вместе с 2019 годом. «Газпром» официально предложил «Нафтогазу» продлить его на один год при условии взаимного отказа от всех претензий в международном арбитраже и прекращения всех судебных разбирательств. Из Киева ответили готовностью рассмотреть возможность получения от «Газпрома» природного газа вместо денег в счет выплат около 3 млрд долларов по решениям Cтокгольмского арбитража.

