Более двух третей регионов одобрили закон о поправке в Конституцию
Законодательные собрания более двух третей российских регионов выступили за поддержку закона об изменениях в Конституции РФ. На данный момент обсуждения прошли в 62 из 85 региональных парламентах.
Ля одобрения закона требуется поддержка двух третей региональных парламентов (57 регионов). Далее документ поступит в Конституционный суд РФ для проверки всех положений. пишут argumenti.ru.
В их числе субъектов, которые уже проголосовали, 10 из 11 регионов Дальнего Востока, больше половины субъектов Сибирского и Центрального федерального округов, почти все регионы Северного Кавказа, Юга России, Поволжья и Северо-Запада, отмечает «ФедералПресс». Голосование продлится до пятницы, 13 марта.
Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас рассказал на пресс-конференции НСН, что Россия не обязана будет следовать решениям ЕСПЧ в ущерб российским законам.
Общероссийское голосование, на котором будет решено – вносить поправки в Конституцию или нет, состоится 22 апреля. Коронавирус, по словам Клишаса, не скажется на голосовании.
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