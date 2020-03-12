Более двух третей регионов одобрили закон о поправке в Конституцию

В их числе субъектов, которые уже проголосовали, 10 из 11 регионов Дальнего Востока, больше половины субъектов Сибирского и Центрального федерального округов, почти все регионы Северного Кавказа, Юга России, Поволжья и Северо-Запада, отмечает «ФедералПресс». Голосование продлится до пятницы, 13 марта.

Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас рассказал на пресс-конференции НСН, что Россия не обязана будет следовать решениям ЕСПЧ в ущерб российским законам.

Общероссийское голосование, на котором будет решено – вносить поправки в Конституцию или нет, состоится 22 апреля. Коронавирус, по словам Клишаса, не скажется на голосовании.

