Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Об этом сообщает RT.

Песков: В Кремле пользуются стационарными телефонами

Уточняется, что в ходе беседы обсуждались ключевые аспекты взаимодействия стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-эфиопских отношений», - говорится в сообщении.

Также лидеры условились об активизации контактов по линии профильных министерств и ведомств.

Ранее Путин по телефону обсудил ситуацию в Ближневосточном регионе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
