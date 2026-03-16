Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что в ходе беседы обсуждались ключевые аспекты взаимодействия стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-эфиопских отношений», - говорится в сообщении.
Также лидеры условились об активизации контактов по линии профильных министерств и ведомств.
Ранее Путин по телефону обсудил ситуацию в Ближневосточном регионе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Купить за копейки?»: Кому выгодны слухи о продаже Azur Air
- Голикова назвала приоритет здравоохранения
- Лавров: РФ готова выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке
- Россиян предостерегли от покупки БАДов на маркетплейсах
- Фильм «Скуф» с блогером Зубаревым не выйдет в российский прокат
- Всех организованных российских туристов вывезли из ОАЭ
- Вернулись к началу: Трунов о перспективах иска Долиной к мошенникам
- Художник без места: Каких специалистов не хватает в российской анимации
- Суд в Москве оштрафовал Apple за запрещенный контент
