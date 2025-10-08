Более 40 глав государств поздравили Путина с Днём рождения

Он принял пожелания, звонки и телеграммы от более чем 40 коллег. Помимо лидеров стран СНГ, президента России поздравили король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, руководство Никарагуа, Боливии, Кубы, Абхазии и Южной Осетии.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул передала поздравления через адвоката. Свои пожелания направил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Первым Путина поздравил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил российского президента с Днем рождения и провел переговоры с ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

