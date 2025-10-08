Более 40 глав государств поздравили Путина с Днём рождения
Российский лидер Владимир Путин получил множественные поздравления с Днём рождения от иностранных глав государств, сообщает РИА Новости.
Он принял пожелания, звонки и телеграммы от более чем 40 коллег. Помимо лидеров стран СНГ, президента России поздравили король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, руководство Никарагуа, Боливии, Кубы, Абхазии и Южной Осетии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул передала поздравления через адвоката. Свои пожелания направил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Первым Путина поздравил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил российского президента с Днем рождения и провел переговоры с ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 40 глав государств поздравили Путина с Днём рождения
- Минтруд назвал предстоящие новогодние выходные рекордными по продолжительности
- Котяков: Около половины вернувшихся с СВО ветеранов – безработные
- СМИ: Жавший руку Путину генерал-полковник стал жертвой махинаций близких
- Нетрезвый мигрант напал на медиков в Петербурге
- Власти Петербурга поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС
- Мирра Андреева выругалась матом после проигрыша на турнире в Китае
- Путин: Россия должна довести спецоперацию до конца
- Курьерам-мусульманам запретили доставлять не халяльные продукты
- МВД Грузии: Число задержанных по делу о беспорядках выросло до 22
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru