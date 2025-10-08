Павел Дуров нарушил закон в Казахстане, искупавшись в заповедном озере
Миллиардер и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров нарушил закон в Казахстане, сообщает ТАСС.
Он искупался в заповедном озере в национальном парке «Кольсайские озера», несмотря на запрет. За купание в них предусмотрен штраф.
Администрация заявила, что примет меры в отношении должностных лиц, которые не уследили за своим участком. Начато служебное расследование.
В администрации парка отметили, что видео, на котором Дуров купается в ледяных водах в национальном парке, распространилось в соцсетях.
Ранее Дуров рассказал, как его отравил «странный сосед», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
