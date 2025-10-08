СМИ: Запрет на доставку свинины и алкоголя не дойдет ни до мигрантов, ни до сервисов

Также, по ее словам, крупные сервисы доставки вряд ли будут менять правила под новую фетву. Отказаться от работы из религиозных соображений могут десятые доли процента мигрантов. «Не все вообще знают о фетве, да и не всегда понимают, что она касается именно их», — считает эксперт.

Речь идет об алкогольных напитках, свинине и мясе, которое не соответствует халяльным стандартам. Также теперь под запретом азартные игры, идолы, предметы языческого культа, мясо животных, умерщвленных недозволенным способом, что противоречит исламу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

