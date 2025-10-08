Котяков: Около половины вернувшихся с СВО ветеранов – безработные
43% ветеранов специальной военной операции сейчас сидят без работы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.
По его словам, необходимо повышать количество трудоустроенных. «57% ребят, которые вернулись с СВО, сегодня уже работают — вернулись на прежние рабочие места или нашли новый карьерный трек», — заявил глава ведомства. Он назвал это низким показателем. При этом многие из них находятся либо на реабилитационных процедурах, либо в процессе переобучения.
Котяков указал, что министерство ставит для себя трудоустройство участников специальной военной операции как основной из приоритетов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создавать условия для самореализации участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Котяков: Около половины вернувшихся с СВО ветеранов – безработные
- СМИ: Жавший руку Путину генерал-полковник стал жертвой махинаций близких
- Нетрезвый мигрант напал на медиков в Петербурге
- Власти Петербурга поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС
- Мирра Андреева выругалась матом после проигрыша на турнире в Китае
- Путин: Россия должна довести спецоперацию до конца
- Курьерам-мусульманам запретили доставлять не халяльные продукты
- МВД Грузии: Число задержанных по делу о беспорядках выросло до 22
- Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил
- Росавиация разрабатывает меры для сохранения парка самолетов до 2030 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru