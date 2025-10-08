Котяков: Около половины вернувшихся с СВО ветеранов – безработные

По его словам, необходимо повышать количество трудоустроенных. «57% ребят, которые вернулись с СВО, сегодня уже работают — вернулись на прежние рабочие места или нашли новый карьерный трек», — заявил глава ведомства. Он назвал это низким показателем. При этом многие из них находятся либо на реабилитационных процедурах, либо в процессе переобучения.

Котяков указал, что министерство ставит для себя трудоустройство участников специальной военной операции как основной из приоритетов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создавать условия для самореализации участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

