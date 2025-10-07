Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения двух стран
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения и провел переговоры с ним. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября, президенту России исполнилось 73 года.
Как отметили в пресс-службе, Алиев позвонил Путину и поздравил с праздником, российский лидер поблагодарил коллегу за поздравления.
«Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», - указала пресс-служба.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с 73-летием, выразив уверенность в вечной дружбе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Зал аплодировал стоя»: Запашный о работе цирков в зоне боевых действий
- Трагедию на Вилючинском объяснили непогодой и неорганизованностью туристов
- Сливают гигабайты данных: Как защититься от прослушки в телефоне
- Льва Шлосберга отпустили из-под домашнего ареста
- Нобелевскую премию по физике присудили за исследования квантового туннелирования
- Песков: Передача Украине «Томагавков» может быть серьезным витком эскалации
- «По сути свинство»: В каких регионах России рекордно выросли тарифы ЖКХ
- Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения двух стран
- Римская насмешка: Кого Трамп хочет разозлить боем UFC в Белом доме
- В Ленинградской области от отравления поддельным алкоголем погибли 45 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru