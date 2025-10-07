Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения двух стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения и провел переговоры с ним. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября, президенту России исполнилось 73 года.

Как отметили в пресс-службе, Алиев позвонил Путину и поздравил с праздником, российский лидер поблагодарил коллегу за поздравления.

«Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», - указала пресс-служба.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с 73-летием, выразив уверенность в вечной дружбе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

