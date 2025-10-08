Милонов требует запретить майонез
Депутат Госдумы Виталий Милонов объявил войну любимому соусу россиян, сообщает RT.
По его словам, майонез настолько опасен, что требует полного запрета. «Это яд для русской нации», – указал он. Парламентарий призвал всех граждан РФ полностью отказаться от майонеза и провести предстоящий год без «яда».
Милонов предложил прировнять соус к табаку или алкоголю, назвав его проклятьем отечественной кухни.
Ни покупной, ни домашний майонез не могут быть полезны, однако лучше готовить этот соус дома и употреблять его лишь по праздникам, не злоупотребяя им каждый день. Об этом НСН рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко.
