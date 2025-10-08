Мужчина искалечил школьницу под одобрение толпы в автобусе
В Находке в Приморском крае произошел инцидент в общественном транспорте, сообщает издание «Абзац».
Пожилой мужчина напал на 15-летнюю школьницу, которая не уступила место пенсионерке. Сначала агрессор сел на школьницу, а затем начал выворачивать ей руки. Одна из пассажирок кричала: «Аплодисменты!», подбадривая пассажиров.
Пострадавшей несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь. СК завел уголовное дело о причинении телесных повреждений.
Ранее сбивший насмерть 11-летнего мальчика в Тыве водитель захотел на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
