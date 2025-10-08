Мужчина искалечил школьницу под одобрение толпы в автобусе

В Находке в Приморском крае произошел инцидент в общественном транспорте, сообщает издание «Абзац».

Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

Пожилой мужчина напал на 15-летнюю школьницу, которая не уступила место пенсионерке. Сначала агрессор сел на школьницу, а затем начал выворачивать ей руки. Одна из пассажирок кричала: «Аплодисменты!», подбадривая пассажиров.

Пострадавшей несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь. СК завел уголовное дело о причинении телесных повреждений.

Ранее сбивший насмерть 11-летнего мальчика в Тыве водитель захотел на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Приморский КрайДетиАвтобус

Горячие новости

Все новости

партнеры