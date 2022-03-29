Bloomberg: Страны НАТО разделились в вопросе необходимости диалога с Путиным

Например, во Франции и в Германии, по данным источника, считают, что нужно быстрее добиваться прекращения спецоперации на Украине. При этом данные государства выступают за диалог с Россией.

В то же время представители Великобритании, Польши и ряда стран Восточной и Центральной Европы, кроме Венгрии, предполагают, что диалог Парижа и Берлина с Москвой контрпродуктивен и может сработать в пользу России. По данным агентства, перечисленные государства скептически настроены к переговорам.