Bloomberg: Страны НАТО разделились в вопросе необходимости диалога с Путиным

Страны НАТО разделились в вопросе необходимости проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Например, во Франции и в Германии, по данным источника, считают, что нужно быстрее добиваться прекращения спецоперации на Украине. При этом данные государства выступают за диалог с Россией.

В то же время представители Великобритании, Польши и ряда стран Восточной и Центральной Европы, кроме Венгрии, предполагают, что диалог Парижа и Берлина с Москвой контрпродуктивен и может сработать в пользу России. По данным агентства, перечисленные государства скептически настроены к переговорам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссияПутинПереговорыНАТО
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