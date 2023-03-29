Bloomberg: ЕС запустит новый проект для контроля за соблюдением санкций против России

Евросоюз хочет запустить проект с участием девяти стран - членов блока для усиления контроля за соблюдением санкций против России. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

В МИД не исключили никаких вариантов ответа на санкции Запада

Отмечается, что в рамках проекта будет учрежден новый орган ЕС, который будет предназначен для координации надзора за соблюдением санкций. По данным агентства, его запустят в июне сроком на два года. Так, в инициативе будут участвовать Венгрия, Дания, Испания, Кипр, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Чехия.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что санкции, введенные против России, могут «в среднесрочной перспективе» негативно отразиться на экономике страны. По мнению главы государства, в связи с этим необходимо обеспечить «устойчивое увеличение внутреннего спроса», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции

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