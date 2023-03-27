В МИД не исключили никаких вариантов ответа на санкции Запада

По словам дипломата, у страны есть соответствующие возможности и инструменты, и Москва готова к любому развитию событий, пишет Ura.ru. В то же время Россия старается избежать «крайних мер».

«Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали», — подчеркнул Биричевский.

Глава департамента экономического сотрудничества призвал быть «в меру оптимистами» и надеяться, что на Западе поймут: санкционное противостояние с Россией бесперспективно и ущербно.

Между тем лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что регулярное введение новых антироссийских санкций говорит о неэффективности рестрикций, пишет Газета.ру.

