В МИД не исключили никаких вариантов ответа на санкции Запада
Россия не исключает никаких вариантов ответа на нелегитимные санкции Запада. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, у страны есть соответствующие возможности и инструменты, и Москва готова к любому развитию событий, пишет Ura.ru. В то же время Россия старается избежать «крайних мер».
«Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали», — подчеркнул Биричевский.
Глава департамента экономического сотрудничества призвал быть «в меру оптимистами» и надеяться, что на Западе поймут: санкционное противостояние с Россией бесперспективно и ущербно.
Между тем лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что регулярное введение новых антироссийских санкций говорит о неэффективности рестрикций, пишет Газета.ру.
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