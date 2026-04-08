Медведев назвал Ормузский пролив «ядерным оружием Ирана»

Как будет развиваться перемирие между США и Ираном пока не ясно. Как пишет RT, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

МИД Ирана: Ормузский пролив открыт на ближайшие две недели

«Но одно несомненно — Иран испытал своё ядерное оружие. Это Ормузский пролив», - написал он в соцсети X.

Медведев добавил, что потенциал этого «оружия» неисчерпаем.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэн указал, что решение о перемирии было принято американской стороной только после получения от Ирана согласия на открытие Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
