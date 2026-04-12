Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива

«С этого момента ВМС США начинают процесс блокирования любых судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива», - написал он.

По словам Трампа, американский флот будет перехватывать и досматривать корабли, следующие через пролив, в том числе те, которые платили Ирану за проход.

Трамп также обвинил Иран в невыполнении обещания открыть пролив и назвал действия Тегерана «мировым вымогательством».

Ранее глава иранской делегации на переговорах с США в Исламабаде Мохаммад Бакер Галибаф заявил, что США во время переговоров не смогли завоевать доверие Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».