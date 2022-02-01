Блинкен заявил о готовности США продолжать диалог по безопасности
Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что в Вашингтоне готовы продолжать субстантивный диалог с Москвой на тему взаимных обеспокоенностей в сфере безопасности, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
В сообщении говорится, что американская сторона готова продолжать контакты как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками.
«В развитие письменного ответа США на российские предложения в области безопасности Вашингтон намерен вести такой диалог в полной координации со своими партнёрами и союзниками», - отмечается в пресс-релизе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прокомментирует представленные США ответы по гарантиям безопасности тогда, когда посчитает это необходимым.
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