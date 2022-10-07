Блинкен заявил, что США готовы к дипломатии с Россией по Украине

Соединенные Штаты готовы к дипломатии с Москвой в вопросе конфликта вокруг Украины, если Россия «покажет такой настрой», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского госсекретаря США Энтони Блинкена.

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По его словам, российский президент Владимир Путин якобы не демонстрирует «стремления к дипломатии». «Мы всегда говорили, что в конечном итоге это [конфликт] будет урегулировано дипломатическим путем», — отметил дипломат.

Американский лидер Джо Байден считает, что его российский коллега Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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