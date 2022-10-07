Блинкен заявил, что США готовы к дипломатии с Россией по Украине
Соединенные Штаты готовы к дипломатии с Москвой в вопросе конфликта вокруг Украины, если Россия «покажет такой настрой», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, российский президент Владимир Путин якобы не демонстрирует «стремления к дипломатии». «Мы всегда говорили, что в конечном итоге это [конфликт] будет урегулировано дипломатическим путем», — отметил дипломат.
Американский лидер Джо Байден считает, что его российский коллега Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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