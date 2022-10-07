Байден: Путин «не шутит, когда говорит о применении ядерного оружия»
Американский лидер Джо Байден считает, что его российский коллега Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул.
Глава Белого дома также заявил, что впервые со времен «холодной войны» миру грозит «ядерный Армагеддон».
Ранее в ООН сообщили, что позиция организации о неприемлемости, в том числе дискуссии о ядерном конфликте остается прежней. Таким образом там ответили на слова Зеленского об ударе по РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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