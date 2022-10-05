Боррель: ЕС готова к дипломатическому решению конфликта на Украине

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в стране. 30 сентября были подписаны указы о присоединении к РФ части украинских территорий по итогам референдумов. Власти Украины заявили, что проведение референдумов лишает шанса на дипломатию.





