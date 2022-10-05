Боррель: ЕС готова к дипломатическому решению конфликта на Украине

Глава дипломатии ЕС Джозеф Боррель заявил, что готов к дипломатическому решению конфликта Украины и РФ, «если позволят обстоятельства». Об этом сообщает ТАСС.

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Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в стране. 30 сентября были подписаны указы о присоединении к РФ части украинских территорий по итогам референдумов. Власти Украины заявили, что проведение референдумов лишает шанса на дипломатию.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евросоюз
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