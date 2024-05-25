Блинкен: США выделили Украине партию вооружений на $275 млн

В состав пакета помощи входят в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые мины, ПТРК Javelin и AT-4. Кроме того, Киеву предоставят комплекты химической, биологической, радиационной защиты.

Как отметил Блинкен, выделение новой партии оружия — часть усилий США, призванных помочь Украине «отразить наступление России у Харькова».

Между тем основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что США поставляют Киеву устаревшее оружие, которое не поможет ВСУ изменить ситуацию на фронте.

