Блинкен: США выделили Украине партию вооружений на $275 млн
США предоставили Украине новую партию военной техники и оружия на $275 млн. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает ТАСС.
В состав пакета помощи входят в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые мины, ПТРК Javelin и AT-4. Кроме того, Киеву предоставят комплекты химической, биологической, радиационной защиты.
Как отметил Блинкен, выделение новой партии оружия — часть усилий США, призванных помочь Украине «отразить наступление России у Харькова».
Между тем основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что США поставляют Киеву устаревшее оружие, которое не поможет ВСУ изменить ситуацию на фронте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru