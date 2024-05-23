СМИ: США объявят о выделении Украине военной помощи на $275 млн
23 мая 202417:51
Власти США в ближайшее время объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $275 млн, сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники в Белом доме.
По данным агентства, в него войдут артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм.
Как отмечается, в американской администрации, скорее всего, сделают заявление на этот счёт уже в пятницу, 24 мая.
Ранее в американском Конгрессе показали карту России с зоной ударов ракетами США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru