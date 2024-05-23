СМИ: США объявят о выделении Украине военной помощи на $275 млн

Власти США в ближайшее время объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $275 млн, сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники в Белом доме.

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По данным агентства, в него войдут артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм.

Как отмечается, в американской администрации, скорее всего, сделают заявление на этот счёт уже в пятницу, 24 мая.

Ранее в американском Конгрессе показали карту России с зоной ударов ракетами США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОружиеПоставкиУкраинаСША

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