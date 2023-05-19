США ввели санкции против Кравцова, Москальковой и Левитина
США ввели санкции в отношении вице-премьера РФ Виктории Абрамченко и помощника российского президента Игоря Левитина, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
Всего в «чёрный» список попали 46 физических лиц - россияне и связанные с Россией граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, Лихтенштейна.
В частности, санкции ввели в отношении министра просвещения Сергея Кравцова, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой и детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой.
Также под рестрикции попали гендиректор венчурного фонда «Интерроса» «Восход» Руслан Саркисов, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, помощник президента РФ - начальник Контрольного управления президента Дмитрий Шальков и другие.
Ранее в США объявили о новых экспортных ограничениях против России и Белоруссии, которые затронули 1,2 тысячи позиций, в числе бумаги, оборудования, транспорта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru