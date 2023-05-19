США ввели санкции против Кравцова, Москальковой и Левитина

Всего в «чёрный» список попали 46 физических лиц - россияне и связанные с Россией граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, Лихтенштейна.

В частности, санкции ввели в отношении министра просвещения Сергея Кравцова, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой и детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой.

Также под рестрикции попали гендиректор венчурного фонда «Интерроса» «Восход» Руслан Саркисов, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, помощник президента РФ - начальник Контрольного управления президента Дмитрий Шальков и другие.

Ранее в США объявили о новых экспортных ограничениях против России и Белоруссии, которые затронули 1,2 тысячи позиций, в числе бумаги, оборудования, транспорта, сообщает RT.

