Блинкен: США пока не намерены убирать Кубу из списка стран - спонсоров террористов

Заявление госсекретаря США прозвучало в рамках слушаний в комитете по международным делам палаты представителей. Так он ответил на вопрос одного из конгрессменов.

По словам Блинкена, Куба еще не выполнила условия, необходимые для исключения из этого списка.

Ранее, как сообщила НСН, разведка США отвергла связь России с «гаванским синдромом».

