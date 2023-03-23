Блинкен: США пока не намерены убирать Кубу из списка стран - спонсоров террористов
Глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты пока еще не намерены убирать Кубу из перечня государств — спонсоров терроризма, сообщает РИА Новости.
Заявление госсекретаря США прозвучало в рамках слушаний в комитете по международным делам палаты представителей. Так он ответил на вопрос одного из конгрессменов.
По словам Блинкена, Куба еще не выполнила условия, необходимые для исключения из этого списка.
Ранее, как сообщила НСН, разведка США отвергла связь России с «гаванским синдромом».
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