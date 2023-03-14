На Кубе начали принимать карты «Мир»

Ряд банков Гаваны (Куба) начали прием карт российской платежной системы «Мир», сообщает ТАСС.

Роспотребнадзор штрафует торговые точки, не принимающие безналичную оплату при помощи карт "Мир"

На табло банкоматов отображается эмблема «Мира». Держатели карт могут снять наличные. Средства выдаются в кубинских песо. Приблизительный курс обмена - 1 к 1,5 без учета комиссии за операцию.

Пока картой невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах. Однако такая возможность вскоре появится после настройки необходимого оборудования.

Ранее сообщалось, что возможность расплачиваться собственной картой значительно улучшит для россиян условия путешествия на Кубу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Банковские КартыКуба
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