На Кубе начали принимать карты «Мир»

На табло банкоматов отображается эмблема «Мира». Держатели карт могут снять наличные. Средства выдаются в кубинских песо. Приблизительный курс обмена - 1 к 1,5 без учета комиссии за операцию.

Пока картой невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах. Однако такая возможность вскоре появится после настройки необходимого оборудования.

Ранее сообщалось, что возможность расплачиваться собственной картой значительно улучшит для россиян условия путешествия на Кубу.

