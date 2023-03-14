На Кубе начали принимать карты «Мир»
Ряд банков Гаваны (Куба) начали прием карт российской платежной системы «Мир», сообщает ТАСС.
На табло банкоматов отображается эмблема «Мира». Держатели карт могут снять наличные. Средства выдаются в кубинских песо. Приблизительный курс обмена - 1 к 1,5 без учета комиссии за операцию.
Пока картой невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах. Однако такая возможность вскоре появится после настройки необходимого оборудования.
Ранее сообщалось, что возможность расплачиваться собственной картой значительно улучшит для россиян условия путешествия на Кубу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Трамп обвинил Байдена в создании альянса Москвы и Пекина
- Вильфанд: В Москве началось противостояние зимы и весны
- СМИ: США больше не смогут неограниченно печатать доллары из-за России
- На Кубе начали принимать карты «Мир»
- В Сербии требуют отставки призвавшего к антироссийским санкциям министра
- Названо местоположение судна с подозреваемыми в подрыве «Северных потоков»
- В США не исключили войну с Россией
- Вашингтон призвал Си Цзиньпина к контакту с Зеленским
- Акции американских банков дешевеют из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank
- Зеленский назвал бои в Донбассе решающими для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru