Разведка США отвергла связь России с «гаванским синдромом»

В американском разведсообществе исключили вероятность связи «противников США» с так называемым гаванским синдромом. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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У разведки не нашлось подтверждений того, что за инцидентом стоит Россия, Китай или Куба. Эксперты проанализировали около тысячи подобных случаев, которые характеризуются головной болью и тошнотой.

Также в разведсообществе не нашли подтверждений воздействия ультразвуковых лучей или радиоволн на сотрудников дипломатического корпуса США.

В Белом доме ранее утверждали, что с ноября 2016 года более 40 американских дипломатов пострадали от неких «акустических атак».

В Кремле отвергли любые предположения о связи Москвы с «гаванским синдромом», передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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