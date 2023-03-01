Разведка США отвергла связь России с «гаванским синдромом»

У разведки не нашлось подтверждений того, что за инцидентом стоит Россия, Китай или Куба. Эксперты проанализировали около тысячи подобных случаев, которые характеризуются головной болью и тошнотой.

Также в разведсообществе не нашли подтверждений воздействия ультразвуковых лучей или радиоволн на сотрудников дипломатического корпуса США.

В Белом доме ранее утверждали, что с ноября 2016 года более 40 американских дипломатов пострадали от неких «акустических атак».

В Кремле отвергли любые предположения о связи Москвы с «гаванским синдромом», передает НСН.

