Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США

«Российская межведомственная делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел России С.А. Рябковым, прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности», — говорится в сообщении.

Диалог запланирован на 9-10 января.

По словам официального представитель МИД России Марии Захаровой, первый раунд российско-американских переговоров запланирован на вечер 9 января. Об этом он рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что Москва с высокой вероятностью столкнется с нежеланием Вашингтона и НАТО реально воспринять позицию России, но на уступки она не пойдет, заявил Рябков РИА Новости.

