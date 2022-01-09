Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США
Межведомственная делегация РФ прибыла в Швейцарию, где в Женеве состоятся переговоры с США по гарантиям безопасности. Об этом Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило в своем Telegram-канале.
Делегацию России возглавляет замглавы МИДа Сергей Рябков.
«Российская межведомственная делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел России С.А. Рябковым, прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности», — говорится в сообщении.
Диалог запланирован на 9-10 января.
По словам официального представитель МИД России Марии Захаровой, первый раунд российско-американских переговоров запланирован на вечер 9 января. Об этом он рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что Москва с высокой вероятностью столкнется с нежеланием Вашингтона и НАТО реально воспринять позицию России, но на уступки она не пойдет, заявил Рябков РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru