Блинкен признал превосходство российской армии над украинской

«Правда в том, что вес российской армии, если Россия вложит в нее все силы, намного превышает то, на что способна Украина», - приводит РИА Новости слова Блинкена.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия имеет полное господство в авиации и средствах радиоэлектронной борьбы.

