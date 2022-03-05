Блинкен признал превосходство российской армии над украинской

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что не считает поражение Украины неизбежным, но признал, что Вооруженные силы России намного превосходят потенциал украинской армии. Об этом он заявил в интервью телеканалу BBC.

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«Правда в том, что вес российской армии, если Россия вложит в нее все силы, намного превышает то, на что способна Украина», - приводит РИА Новости слова Блинкена.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия имеет полное господство в авиации и средствах радиоэлектронной борьбы.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
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