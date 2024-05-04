Блинкен: Новая военная помощь Киеву останется инвестициями в США

«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Блинкен добавил, что таким образом США «могут и помогать Украине».

Ранее в Вашингтоне приняли законопроект о внешней помощи союзникам, в том числе Украине, Израилю и Тайваню. На поддержку Киева направят почти $61 млрд. При этом в Конгрессе отмечают, что этих средств на хватит надолго, американские власти «захотят больше денег для Украины».

