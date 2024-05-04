Блинкен: Новая военная помощь Киеву останется инвестициями в США
Новая военная помощь Вашингтона Украине останется инвестициями в США. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает РИА Новости.
«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Блинкен добавил, что таким образом США «могут и помогать Украине».
Ранее в Вашингтоне приняли законопроект о внешней помощи союзникам, в том числе Украине, Израилю и Тайваню. На поддержку Киева направят почти $61 млрд. При этом в Конгрессе отмечают, что этих средств на хватит надолго, американские власти «захотят больше денег для Украины».
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