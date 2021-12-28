«Экзотические меры»: в МИД оценили возможность США ограничить конвертацию рубля

«Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано», — рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Вместе с тем Биричевский отметил, что Вашингтон может попытаться запретить ряду участников финансового рынка проводить определенные операции «в американской юрисдикции или с американскими компаниями», пишет РИА ФАН.

Ранее стало известно, что США и Евросоюз рассматривают возможность ввести против РФ санкции, предполагающие ограничения обмена валют. Такие меры могут быть приняты, если Россия «нападет» на Украину, отмечает Газета.ру.

