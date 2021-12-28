СМИ: Москва и Вашингтон проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января
США и Россия проведут переговоры по контролю над вооружениями и ситуации на Украине, сообщает France-Presse со ссылкой Администрацию американского президента.
«США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января», — следует из сообщения агентства.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- СМИ: Совещание Совета Россия - НАТО ожидается 12 января
- Израиль атаковал Сирию вблизи российской базы Хмеймим
- СМИ: Москва и Вашингтон проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января
- В МИД заявили об отсутствии перспектив отключения Росcии от SWIFT
- Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуск россиян
- Злодеев признан лучшим игроком сборной РФ в матче МЧМ со Швейцарией
- Украинский депутат предложил Кадырову выступить в Гааге
- По квартире из фильма «Ирония судьбы» будут проводить экскурсии
- Американских военных начал кормить робот
- Астрономы предупредили о «парад планет» и звездопаде Квадрантиды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru