СМИ: Москва и Вашингтон проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января

«США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января», — следует из сообщения агентства.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.

