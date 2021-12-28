СМИ: Москва и Вашингтон проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января

США и Россия проведут переговоры по контролю над вооружениями и ситуации на Украине, сообщает France-Presse со ссылкой Администрацию американского президента.

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«США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января», — следует из сообщения агентства.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.

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