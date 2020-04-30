Бизнес-омбудсмен: половина российского бизнеса временно или навсегда прекратила работу

Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность принятых государством мер поддержки бизнеса. По мнению бизнес-омбудсмена, «масштаб проблем в условиях отсутствия адекватного ответа со стороны государства может привести к массовым банкротствам предприятий и значительному росту безработицы», - говорится в письме, выдержки из которого приводит РБК. Как следует из документа, меры, принятые для социального разобщения в условиях вспышки заболеваемости коронавирусом, привели к тому, что более 50% субъектов бизнеса временно или навсегда прекратили деятельность. В плане Титова значится целый спектр мер, от разрешения большинству компаний возобновить работу при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований до амнистии для осужденных за экономические преступления.

Правительство России уже приняло несколько пакетов мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса и готовит, как было заявлено, новый. По оценке кабмина, общая сумма помощи в рамках двух пакетов мер уже превышает 2 трлн рублей. Помощь поступит, но не тем, кому она действительно необходима, - такое мнение высказал в эфире НСН экономист Михаил Делягин. Он назвал ряд первоочередных мер, принятие которых необходимо для реальной помощи населению и экономике. Ни одной из них среди принятых правительством нет.

Что власть точно не собирается предпринимать, так это прибегать к раздаче так называемых «вертолетных» денег, то есть к прямой невозвратной помощи всем без исключения гражданам, как это сделано в некоторых странах и как это рекомендовала сделать российскому государству группа видных экономистов. Об этом же говорил в интервью НСН экономист Сергей Хестанов, по мнению которого, поддержка граждан автоматически перераспределится на наиболее нуждающиеся сферы бизнеса, поскольку получив деньги, люди начнут их тратить. Но этого не будет, несмотря на то, что намек на такую возможность журналисты усмотрели в словах пресс-секретаря президента. Накануне в интервью телеканалу RTVI Дмитрий Песков напомнил, что «президент поручил готовить новый пакет мер поддержки», и добавил: «Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше». Сегодня Песков заявил, что его слова о прямой материальной помощи россиянам СМИ истолковали неверно: «Этого не было. Это ошибочная подача информации», - такие слова Пескова приводит ТАСС.

Крылатое медведевское «Денег нет, но вы держитесь» звучало, конечно, цинично, но хотя бы прямо.

