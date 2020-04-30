Жены министров и дочки сенаторов. Делягин о мерах поддержки бизнеса

По мнению Делягина, для реальной помощи экономике необходимо сделать «пять простых вещей».

«Первое: необходимо спасать людей, которые находятся в тени и безработных. Люди выдавлены в тень безумной налоговой политикой правительства, представители которого не хотят платить налоги со сверхвысоких зарплат, которые сами себе навыписывали. И поэтому берут необходимые деньги с бедных граждан, а не с богатых. У нас регрессивная шкала сбора налогов, а не прогрессивная. Должен быть введен заявительный характер регистрации безработных. Если у человека нет денег, нет работы, на счету меньше 30 тыс. рублей на семью, он пишет заявление – и получает два прожиточных минимума в месяц автоматически до завершения особого режима. Люди, получив деньги, пойдут в магазины», - сказал он.

Вторая мера – нужно ограничить произвол монополий. «Чтобы торговые сети, которые в обычное время накручивают цены на 200%, не стали их накручивать в кризис на 1000%. Нужно установить предельную торговую надбавку и дать ФАС право контроля цен. Антимонопольная служба должна иметь право у любого торговца выяснять, из чего складывается его цена. Мы узнаем много интересного про наши торговые сети», - добавил собеседник НСН.

Малому и среднему бизнесу нужно предоставлять кредиты на пополнение оборотных средств.

«Автоматически, по заявлению. В размере до четверти прошлогоднего годового оборота, не более чем под 3% годовых, на срок не менее, чем на год. Причем этот кредит не идет в налоги, в штрафы и пени, а именно на поддержание оборотных средств. Если бизнесмен вместо этого закупает на кредит валюту или что-то еще – он сразу идет в тюрьму. Естественно, каждый вечер Банк России пополняет ликвидность банков, которые в этом участвуют», - подчеркнул экономист.

Четвертая мера – ограничение финансовых спекуляций, чтобы выделяемые деньги массово не пошли на валютный рынок.

«И нужно отказаться от уничтожения системы здравоохранения под видом оптимизации. Нужно восстанавливать нормальную советскую систему здравоохранения. Никто не поверит ни во что разумное, пока «оптимизаторы» системы здравоохранения находятся на свободе. Как могут о нас заботиться люди, которые уничтожили нашу медицину?» - спросил Делягин.

Ранее Михаил Делягин в беседе с НСН дал прогноз о длительной, более двух лет, депрессии, которую будет переживать Россия.

