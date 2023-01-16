«Бить там, где выгоднее»: Предложен ответ на визовую дискриминацию россиян

Накануне глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил зеркально ответить на дискриминацию россиян в вопросе выдачи виз. По его словам, нужны аналогичные правила для иностранцев, чтобы защитить граждан страны. Так, ранее замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что страны ЕС почти перестали выдавать россиянам многократные визы, а некоторые государства намеренно выдвигают невыполнимые требования туристам для получения шенгена. Сергей Марков отметил, что зеркальный ответ никогда не был эффективен.

«Желание найти зеркальный ответ являлось нашей политикой на протяжении многих лет. Оно всегда было неэффективное и подвергалось критике. Можно разделить людей на граждан России и Латвии, а можно разделить людей по-другому: на враждебных России и дружественных. При эскалации Эстония или Литва пытаются наказать дружественных, мы в ответ пытаемся тоже их наказать? Это ошибка. Нужно, например, ликвидировать все права на интеллектуальную собственность, зарегистрированную в этих государствах. Нужно бить там, где нам выгоднее, а не повторять», - сказал Марков.

По его словам, если Россия ликвидирует все права на интеллектуальную собственность, зарегистрированную в странах ЕС, то она сможет привлечь большое количество индийских и китайских компаний. Марков указал, что они смогут развивать любые технологические разработки, не платя за них.