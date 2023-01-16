«Бить там, где выгоднее»: Предложен ответ на визовую дискриминацию россиян
Россия не должна запрещать въезд гражданам ЕС, гораздо продуктивнее будет начать использовать их технологии без разрешения, отметил в эфире НСН Сергей Марков.
Россия должна ликвидировать все права на интеллектуальную собственность, зарегистрированную в тех странах Евросоюза, которые намерено не выдают россиянам шенгенские визы, заявил политолог Сергей Марков в разговоре с НСН.
Накануне глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил зеркально ответить на дискриминацию россиян в вопросе выдачи виз. По его словам, нужны аналогичные правила для иностранцев, чтобы защитить граждан страны. Так, ранее замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что страны ЕС почти перестали выдавать россиянам многократные визы, а некоторые государства намеренно выдвигают невыполнимые требования туристам для получения шенгена. Сергей Марков отметил, что зеркальный ответ никогда не был эффективен.
«Желание найти зеркальный ответ являлось нашей политикой на протяжении многих лет. Оно всегда было неэффективное и подвергалось критике. Можно разделить людей на граждан России и Латвии, а можно разделить людей по-другому: на враждебных России и дружественных. При эскалации Эстония или Литва пытаются наказать дружественных, мы в ответ пытаемся тоже их наказать? Это ошибка. Нужно, например, ликвидировать все права на интеллектуальную собственность, зарегистрированную в этих государствах. Нужно бить там, где нам выгоднее, а не повторять», - сказал Марков.
По его словам, если Россия ликвидирует все права на интеллектуальную собственность, зарегистрированную в странах ЕС, то она сможет привлечь большое количество индийских и китайских компаний. Марков указал, что они смогут развивать любые технологические разработки, не платя за них.
«Например, выходит фильм «Аватар 2». Не понимаю, почему его не крутят на всех телеканалах бесплатно. Все выходящие фильмы должны быть во всех наших кинотеатрах. Кроме того, есть огромное количество интеллектуальных прав на технологии. Должны быть введены санкции против этих стран. Наши люди больше ездят туда, их люди меньше ездят сюда. Зачем нам отказываться от туризма, есть люди, которые дружественно к нам относятся, у кого-то есть родственники, которые сюда ездят. А вот технологий у них больше придумано. Китайские и индийские компании должны сказать: ого, на территории России можно развивать любые технологические разработки, не платя за них», - резюмировал Марков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение возможного полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, выражал надежду, что «оппоненты сохранят хоть небольшую долю трезвости мышления». Если же меры все же будут введены, Россия на них ответит, добавил он, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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