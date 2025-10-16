МВД опровергло информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста
Данные об ограничениях на выезд мужчин призывного возраста из России не соответствует действительности. Об этом заявило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД страны.
Как отметили в ведомстве, в Сети распространяются документы о якобы вводимых в ряде регионов РФ временных ограничениях на выезд для мужчин.
«Никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось... легитимные нормативно-правовые акты подлежат публикации в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах», - подчеркнуло управление.
В ведомстве призвали проверять информацию через официальные источники.
Ранее в МВД опровергли сообщения об отказах россиянам в выезде за рубеж из-за дефектов в загранпаспортах, напоминает 360.ru.
