МИД РФ: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия могут стать безвизовыми для россиян

Москва прорабатывает договоренности о безвизовом режиме для граждан России с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и еще несколькими странами, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Евгения Иванова.

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По его словам, в настоящее время ведется работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, а также с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия). Соответствующие договоренности прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией.

Иванов также отметил, что специальный административный район Гонконг обсуждает вопрос об увеличении срока безвизового пребывания граждан с 14 до 30 дней.

Сегодня в безвизовом режиме на территорию России могут въезжать по общегражданским паспортам граждане более чем 60 иностранных государств.

Напомним, паспорт гражданина Украины за последнее десятилетие поднялся вверх на 24 строчки в рейтинге Henley Passport Index. Этот глобальный рейтинг составляется исходя из того, в какое количество стран мира обладатели паспортов могут въехать без предварительного получения визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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