ЕС: жителям ряда регионов России не будут выдавать шенгенские визы

В Евросоюзе хотят запретить выдавать шенгенские визы россиянам, чьи загранпаспорта были выданы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии.

Об этом уже предварительно договорились Совет ЕС и Европарламент, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Евросовета.

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Решение пока носит предварительный характер. Как отмечается, согласованный текст данных договоренностей должен будет пройти официальную процедуру одобрения всеми членами ЕС.

В Совете Европейского Союза отметили, что российские загранпаспорта, выданные в этих регионах, итак, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами ЕС.

Ранее в МИД РФ заявили о готовности обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с Евросоюзом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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