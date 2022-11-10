ЕС: жителям ряда регионов России не будут выдавать шенгенские визы

В Евросоюзе хотят запретить выдавать шенгенские визы россиянам, чьи загранпаспорта были выданы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии.

Об этом уже предварительно договорились Совет ЕС и Европарламент, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Евросовета.