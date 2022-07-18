СМИ: в Германию отправлена турбина для «Северного потока»
Канада 17 июля отправила самолетом турбину Siemens для российского газопровода «Северный поток» в Германию, сообщает «Коммерсант».
Она должна прибыть в РФ к 24 июля, если не возникнет проблем с логистикой и таможней. В Россию турбину доставят на пароме и по суше через Хельсинки. Пусконаладка, по данным издания, займет несколько дней.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с премьер-министром Канады высказал недовольство граждан, которые «никогда не воспримут» решение Оттавы вернуть турбину для российского трубопровода «Северный поток».
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