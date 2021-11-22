«Запрещать - бред!»: В АТОР назвали пиаром призыв «закрыть Египет» из-за «скотского отношения»

«Вот видите, они сказали – мы это с вами обсуждаем, люди это будут слушать. Важно же, чтобы наши граждане знали, какие их ждут неудобства в той или иной стране. Об этом их надо предупреждать. Главное - это как настроиться. Если человек понимает, что у него будут неудобства в аэропорту, то он запасется водой и заранее сходит в туалет. Или вообще не полетит в эту страну. А запрещать людям – это бред! Пусть тогда "Зеленая Альтернатива" организует перелеты по цене египетских в какую-нибудь другую страну, в которую лететь не четыре часа, а девять. У людей, к сожалению, нет денег для того, чтобы летать в другие страны», - заявил он.

Вице-президент АТОР считает, что туры в Египет – подходящий вариант для россиян.

«По своим климатическим условиям и по расстоянию от России Египет – уникальная страна, в которой прекрасная погода даже зимой. В другие места лететь семь-девять часов, а это гораздо дороже. Наши службы, которые очень долго согласовывали возможность отправки чартеров в Египет, тоже должны участвовать в информировании населения, потому что эти процедуры по обеспечению безопасности проводятся по нашему требованию, которые необходимо корректировать, чтобы наши пассажиры чрезмерно не страдали. В приоритете безопасность и человеческие жизни, а удобство на втором месте, но оно тоже должно быть», - заявил Канторович.

В обращении Хвостова к МИД говорится, что в аэропорту Шарм-эль-Шейха был организован специальный досмотр только для российских туристов, в результате чего они несколько часов подряд ожидали своей очереди, находясь без воды, пищи и доступа к туалету. Пропускную способность службы безопасности для пассажиров с почти шести одновременно вылетающих рейсов обеспечивали две рамки.

Канторович напомнил, что российские ведомства долго согласовывали с египетскими партнерами процедуры контроля безопасности в аэропортах.

«Всегда очень сложно соблюсти баланс между жесткой безопасностью и комфортом пассажиров. Такая проблема есть во многих аэропортах. Это всегда раздражает. Вся проблема в адекватности тех, кто этим занимается, и в том, чтобы соблюсти этот баланс. Многие годы, например, вызывают раздражение допросы, которые происходят в Израиле в аэропорту имени Бен-Гуриона при выходе на посадку. Но зато ни одного террористического акта там не было, хотя террористическая активность в Израиле, как мы знаем, высочайшая», - отметил он.