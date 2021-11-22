«Запрещать - бред!»: В АТОР назвали пиаром призыв «закрыть Египет» из-за «скотского отношения»
Вице-президент АТОР Владимир Канторович считает, что партии «Зеленая Альтернатива» следует предложить альтернативу Египту, а не взывать к МИДу о прекращении авиаперелетов.
Безопасность граждан при осуществлении авиаперевозок на первом месте, хотя комфорт тоже должен быть. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. Ранее лидер партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов призвал главу МИД России Сергея Лаврова прекратить перелеты из России в Египет из-за якобы «скотского» отношения к российским туристам.
«Вот видите, они сказали – мы это с вами обсуждаем, люди это будут слушать. Важно же, чтобы наши граждане знали, какие их ждут неудобства в той или иной стране. Об этом их надо предупреждать. Главное - это как настроиться. Если человек понимает, что у него будут неудобства в аэропорту, то он запасется водой и заранее сходит в туалет. Или вообще не полетит в эту страну. А запрещать людям – это бред! Пусть тогда "Зеленая Альтернатива" организует перелеты по цене египетских в какую-нибудь другую страну, в которую лететь не четыре часа, а девять. У людей, к сожалению, нет денег для того, чтобы летать в другие страны», - заявил он.
Вице-президент АТОР считает, что туры в Египет – подходящий вариант для россиян.
«По своим климатическим условиям и по расстоянию от России Египет – уникальная страна, в которой прекрасная погода даже зимой. В другие места лететь семь-девять часов, а это гораздо дороже. Наши службы, которые очень долго согласовывали возможность отправки чартеров в Египет, тоже должны участвовать в информировании населения, потому что эти процедуры по обеспечению безопасности проводятся по нашему требованию, которые необходимо корректировать, чтобы наши пассажиры чрезмерно не страдали. В приоритете безопасность и человеческие жизни, а удобство на втором месте, но оно тоже должно быть», - заявил Канторович.
В обращении Хвостова к МИД говорится, что в аэропорту Шарм-эль-Шейха был организован специальный досмотр только для российских туристов, в результате чего они несколько часов подряд ожидали своей очереди, находясь без воды, пищи и доступа к туалету. Пропускную способность службы безопасности для пассажиров с почти шести одновременно вылетающих рейсов обеспечивали две рамки.
Канторович напомнил, что российские ведомства долго согласовывали с египетскими партнерами процедуры контроля безопасности в аэропортах.
«Всегда очень сложно соблюсти баланс между жесткой безопасностью и комфортом пассажиров. Такая проблема есть во многих аэропортах. Это всегда раздражает. Вся проблема в адекватности тех, кто этим занимается, и в том, чтобы соблюсти этот баланс. Многие годы, например, вызывают раздражение допросы, которые происходят в Израиле в аэропорту имени Бен-Гуриона при выходе на посадку. Но зато ни одного террористического акта там не было, хотя террористическая активность в Израиле, как мы знаем, высочайшая», - отметил он.
При этом он подчеркнул, «что никакой туроператор не может повлиять на процедуру обеспечения безопасности в стране».
«Какая она есть в стране, такая есть. На это могут влиять только государственные органы. Жаловаться в общественную организацию на то, что слишком долго досматривают, и людям приходится ждать в неудобных условиях – абсолютно бессмысленно. Наша задача – доносить информацию. У нас нет задачи, как у партии «Зеленая Альтернатива» заниматься самопиаром на этих проблемах», - заключил вице-президент АТОР.
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