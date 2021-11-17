Российские туроператоры предупредили об угрозе банкротства более 60% отрасли
Более 60% туроператоров России не смогут вернуть туристам деньги за туры, которые не состоялись из-за пандемии. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение представителей отрасли к правительству страны.
Как отмечают операторы, большинство направлений остаются закрытыми для россиян: в частности, туристы из РФ не могут посетить Юго-Восточную Азию, большую часть Европы, Китай. Из-за этого туроператоры не смогли исполнить в 2021 году взятые на себя в прошлом году обязательства перед клиентами.
В обращении отрасль попросила правительство продлить отсрочку по обязательствам возврата туристам денег за сорванные поездки. В противном случае рынку грозит волна банкротств, так как операторы уже перевели средства зарубежным партнерам, а те направили их в оборот, пишет Газета.ру.
Сейчас отсрочка возврата денежных средств за туры действует до 31 декабря. Долги туроператоров перед клиентами составляют 25 млрд рублей, при этом накоплено лишь 7 млрд страховых средств, отмечает телеканал «360». В случае банкротства какого-либо туроператора все авансированные им деньги останутся в доходах иностранного партнера.
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