«Скотское отношение»: Лаврова призвали прекратить авиасообщение с Египтом

Лидер партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов призвал главу МИД России Сергея Лаврова прекратить перелеты из России в Египет из-за «скотского» отношения к российским туристам, копия обращения есть в распоряжении НСН.

Отмечается, поводом для обращения стал инцидент в аэропорту Шарм-эль-Шейха, где был организован досмотр исключительно для россиян. Люди много часов подряд ожидали своей очереди на неоднократный досмотр и долгое время находились без еды, воды, туалетов. Две рамки обеспечивали пропускную способность службы безопасности для пассажиров пяти-шести одновременно вылетающих рейсов.

«Людям приходится проходить регистрацию и досмотры по пять часов без каких-либо удобств: нет ни воды, ни достаточного количества кресел, ни уборных. Есть лишь грязный пол. Единственная ассоциация, которая возникает при виде такого поведения в адрес наших сограждан – относятся как к скоту», - говорится в обращении Хвостова.