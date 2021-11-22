«Скотское отношение»: Лаврова призвали прекратить авиасообщение с Египтом

Лидер партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов призвал главу МИД России Сергея Лаврова прекратить перелеты из России в Египет из-за «скотского» отношения к российским туристам, копия обращения есть в распоряжении НСН.

Отмечается, поводом для обращения стал инцидент в аэропорту Шарм-эль-Шейха, где был организован досмотр исключительно для россиян. Люди много часов подряд ожидали своей очереди на неоднократный досмотр и долгое время находились без еды, воды, туалетов. Две рамки обеспечивали пропускную способность службы безопасности для пассажиров пяти-шести одновременно вылетающих рейсов.

«Людям приходится проходить регистрацию и досмотры по пять часов без каких-либо удобств: нет ни воды, ни достаточного количества кресел, ни уборных. Есть лишь грязный пол. Единственная ассоциация, которая возникает при виде такого поведения в адрес наших сограждан – относятся как к скоту», - говорится в обращении Хвостова.

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Хвостов уверен, что граждане не заслужили такого отношения к себе.

«Призываем Вас, как главу МИДа, рассмотреть вопрос о прекращении авиасообщения с Египтом до тех пор, пока эта страна не выполнит требование Росавиации в разумном ключе и не начнёт элементарно уважать граждан Российской Федерации», – написал Хвостов в обращении.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено 6 ноября 2015 года, его возобновили только осенью 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ЕгипетМИД РФРоссийские Туристы
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