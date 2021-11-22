«Скотское отношение»: Лаврова призвали прекратить авиасообщение с Египтом
Лидер партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов призвал главу МИД России Сергея Лаврова прекратить перелеты из России в Египет из-за «скотского» отношения к российским туристам, копия обращения есть в распоряжении НСН.
Отмечается, поводом для обращения стал инцидент в аэропорту Шарм-эль-Шейха, где был организован досмотр исключительно для россиян. Люди много часов подряд ожидали своей очереди на неоднократный досмотр и долгое время находились без еды, воды, туалетов. Две рамки обеспечивали пропускную способность службы безопасности для пассажиров пяти-шести одновременно вылетающих рейсов.
«Людям приходится проходить регистрацию и досмотры по пять часов без каких-либо удобств: нет ни воды, ни достаточного количества кресел, ни уборных. Есть лишь грязный пол. Единственная ассоциация, которая возникает при виде такого поведения в адрес наших сограждан – относятся как к скоту», - говорится в обращении Хвостова.
Хвостов уверен, что граждане не заслужили такого отношения к себе.
«Призываем Вас, как главу МИДа, рассмотреть вопрос о прекращении авиасообщения с Египтом до тех пор, пока эта страна не выполнит требование Росавиации в разумном ключе и не начнёт элементарно уважать граждан Российской Федерации», – написал Хвостов в обращении.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено 6 ноября 2015 года, его возобновили только осенью 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
- Песков прокомментировал заявления о планах «вторжения» России на Украину
- «Нормально». Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации
- «Скотское отношение»: Лаврова призвали прекратить авиасообщение с Египтом
- Лукашенко предупредил поляков о последствиях их угроз Белоруссии
- Путин подписал закон, позволяющий дистанционно заключить трудовой договор
- Рэпера Элджея вновь потребовали наказать за пропаганду наркотиков
- Янукович обвинил Украину в возникновении угрозы полномасштабной войны в Донбассе
- В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
- СМИ: Лидер «зеленых» Бербок возглавит МИД ФРГ
- Путин встретится в Сочи с президентом Палестины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru