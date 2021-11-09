Россия разрешила полеты на египетские курорты и в еще девять стран
Россия возобновила чартерные перелеты в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение о возобновлении авиасообщения с курортными городами было принято в октябре. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по итогам обсуждения и с учетом эпидобстановки в Египте решил снять ограничения на выполнение рейсов, пишет Газета.ру.
Кроме того, с 9 ноября возобновятся перелеты из РФ в Тунис, Таиланд, на Багамы, в Нидерланды, отмечает РИА ФАН. Также будет восстановлено авиасообщение с Норвегией, Словенией, Швецией, Ираном, Оманом. Россия снимет ограничения и на полеты в Австрию, Швейцарию, Финляндию, ОАЭ.
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