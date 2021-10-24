Бездомные национальности. Россия и США продолжают вежливую войну
США рекомендовали россиянам получать иммиграционную визу в Варшаве, причислив их к «бездомным национальностям». В России отреагировали на посыл.
Россиянам, желающим получить иммиграционную визу в США, Госдеп рекомендовал подать заявку на оформление визы в американском посольстве в Варшаве. При этом граждан РФ отнесли к категории Homeless Nationalities — «бездомные национальности». Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Госдепа.
Наряду с россиянами к Homeless Nationalities США относят жителей десяти стран, в том числе Сомали, Венесуэлы, Сирии и Ирана. В этот список включают граждан из тех стран, где нет консульского представительства США, а также к государствам с нестабильной политической ситуацией. В этом случае власти Соединенных Штатов приписывают желающих получить американскую визу к консульству одного из соседних государств.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что включение жителей России в список «бездомных национальностей» «очень точно характеризует её статус в глазах руководства США, намерения в её отношении руководства США и подлинную цену всем словам, насчёт "устойчивого развития отношений", "политической стабильности" и прочей чуши, которую американцы нашим политикам и дипломатам в качестве лапши нового типа на уши вешают». Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.
Проблемы в дипломатических отношениях России и США начались весной 2018 года, когда генконсульство США в Санкт-Петербурге прекратило свою работу на фоне скандала с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Вашингтон решил выслать 60 российских дипломатов и самостоятельно принял решение о закрытии генконсульства России в Сиэтле.
Ограничение деятельности диппредставительств продолжилось в 2021 году. С 21 мая американская сторона самостоятельно приняла решение приостановить работу генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. А с 12 мая консульские услуги на территории России оказывают только в экстренном порядке гражданам США. Посольство Соединенных Штатов ограниченно выдает иммиграционные визы, напоминает Газета.ru.
Россия предприняла ответные действия, ограничив деятельность посольства США и включив страну в список недружественных наряду с Чехией. Еще одной ограничительной мерой стал указ президента РФ Владимира Путина об ограничении приема россиян на работу в дипведомства недружественных для России стран.
Вашингтон стремится унизить Россию до статуса регионального государства, заявил «Радиоточке НСН» сенатор Андрей Климов.
«Для меня нет ничего необычного в новых санкциях. Еще 22 августа 2017 в законе США Россия была названа противником. Ну вот, они и считают, что на войне, как на войне. Они от этого вообще не отходят ни на копеечку. Россия, с их точки зрения, должна как максимум исчезнуть как суверенная держава. Ну, карлики какие-то появятся или вассалы, как Украина. Программа минимум: вернуть нам статус регионального государства. И не надо ничего гадать и подскакивать от каждого сообщения из Вашингтона. Их план направлен не против Путина, не против партии или правительства, а против РФ», — считает сенатор.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что россияне, работавшие в посольстве США в РФ, планировали получить вида на жительство и гражданство США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+35 660 / сут.
Умерли
231 тыс.+1 072 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+22 784 / сут.
- Кабмин решил закрыть учреждения культуры в нерабочие дни
- Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с микрозаймами
- Бездомные национальности. Россия и США продолжают вежливую войну
- В России за сутки выявили более 35 тысяч новых случаев заражения СOVID-19
- Синоптики пообещали москвичам самую холодную ночь осени
- Минздрав Калмыкии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
- В России разработают систему распознавания курильщиков в неположенных местах
- Емельяненко травмировал Джонсону челюсть в бою в Москве
- Госдеп рекомендовал гражданам России оформлять визу США в Варшаве
- Заведено дело после ДТП с автобусом в Калмыкии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru