Бездомные национальности. Россия и США продолжают вежливую войну

США рекомендовали россиянам получать иммиграционную визу в Варшаве, причислив их к «бездомным национальностям». В России отреагировали на посыл.

Россиянам, желающим получить иммиграционную визу в США, Госдеп рекомендовал подать заявку на оформление визы в американском посольстве в Варшаве. При этом граждан РФ отнесли к категории Homeless Nationalities — «бездомные национальности». Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

Наряду с россиянами к Homeless Nationalities США относят жителей десяти стран, в том числе Сомали, Венесуэлы, Сирии и Ирана. В этот список включают граждан из тех стран, где нет консульского представительства США, а также к государствам с нестабильной политической ситуацией. В этом случае власти Соединенных Штатов приписывают желающих получить американскую визу к консульству одного из соседних государств.

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Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что включение жителей России в список «бездомных национальностей» «очень точно характеризует её статус в глазах руководства США, намерения в её отношении руководства США и подлинную цену всем словам, насчёт "устойчивого развития отношений", "политической стабильности" и прочей чуши, которую американцы нашим политикам и дипломатам в качестве лапши нового типа на уши вешают». Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

Проблемы в дипломатических отношениях России и США начались весной 2018 года, когда генконсульство США в Санкт-Петербурге прекратило свою работу на фоне скандала с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Вашингтон решил выслать 60 российских дипломатов и самостоятельно принял решение о закрытии генконсульства России в Сиэтле.

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Ограничение деятельности диппредставительств продолжилось в 2021 году. С 21 мая американская сторона самостоятельно приняла решение приостановить работу генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. А с 12 мая консульские услуги на территории России оказывают только в экстренном порядке гражданам США. Посольство Соединенных Штатов ограниченно выдает иммиграционные визы, напоминает Газета.ru.

Россия предприняла ответные действия, ограничив деятельность посольства США и включив страну в список недружественных наряду с Чехией. Еще одной ограничительной мерой стал указ президента РФ Владимира Путина об ограничении приема россиян на работу в дипведомства недружественных для России стран.

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Вашингтон стремится унизить Россию до статуса регионального государства, заявил «Радиоточке НСН» сенатор Андрей Климов.

«Для меня нет ничего необычного в новых санкциях. Еще 22 августа 2017 в законе США Россия была названа противником. Ну вот, они и считают, что на войне, как на войне. Они от этого вообще не отходят ни на копеечку. Россия, с их точки зрения, должна как максимум исчезнуть как суверенная держава. Ну, карлики какие-то появятся или вассалы, как Украина. Программа минимум: вернуть нам статус регионального государства. И не надо ничего гадать и подскакивать от каждого сообщения из Вашингтона. Их план направлен не против Путина, не против партии или правительства, а против РФ», — считает сенатор.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что россияне, работавшие в посольстве США в РФ, планировали получить вида на жительство и гражданство США.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВизыДипломатические ОтношенияДипломатыРоссийское ПосольствоПосольствоПосольство США
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