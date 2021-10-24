Бездомные национальности. Россия и США продолжают вежливую войну

Россиянам, желающим получить иммиграционную визу в США, Госдеп рекомендовал подать заявку на оформление визы в американском посольстве в Варшаве. При этом граждан РФ отнесли к категории Homeless Nationalities — «бездомные национальности». Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

Наряду с россиянами к Homeless Nationalities США относят жителей десяти стран, в том числе Сомали, Венесуэлы, Сирии и Ирана. В этот список включают граждан из тех стран, где нет консульского представительства США, а также к государствам с нестабильной политической ситуацией. В этом случае власти Соединенных Штатов приписывают желающих получить американскую визу к консульству одного из соседних государств.