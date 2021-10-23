МИД России отреагировал на высылку российских дипломатов из Приштины

«Исходим из того, что данный выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников. В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного "государства"», - цитирует Захарову РИА Новости.

Также Россия обращается к миссии ООН в Косово с призывом в рамках своих полномочий обеспечить безопасность персонала российской канцелярии в Приштине.

В Министерстве иностранных дел России рассчитывают, что вызывающее поведение получит должную оценку партнеров по урегулированию ситуации в Косово.

Ранее в пятницу президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. На своей странице в Facebook она написала, что причиной такого решения стали действия российских дипломатов, которые «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок самопровозглашенного образования».

