МИД России отреагировал на высылку российских дипломатов из Приштины
Для правового статуса российских дипломатов действия Приштины в их отношении не влекут за собой последствий: посланники прошли аккредитацию при миссии ООН в Косово, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Исходим из того, что данный выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников. В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного "государства"», - цитирует Захарову РИА Новости.
Также Россия обращается к миссии ООН в Косово с призывом в рамках своих полномочий обеспечить безопасность персонала российской канцелярии в Приштине.
В Министерстве иностранных дел России рассчитывают, что вызывающее поведение получит должную оценку партнеров по урегулированию ситуации в Косово.
Ранее в пятницу президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. На своей странице в Facebook она написала, что причиной такого решения стали действия российских дипломатов, которые «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок самопровозглашенного образования».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 678 / сут.
Умерли
230 тыс.+1 075 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+26 077 / сут.
- МИД России отреагировал на высылку российских дипломатов из Приштины
- Турция объявила послов 10 стран персонами нон грата
- Онищенко: Не надо паниковать из-за распространения коронавируса
- Умер миллиардер Валентин Гапонцев
- В Туве ввели новые ограничения на фоне распространения коронавируса
- «Газпром»: Поставки газа в Кишинев превратятся, если Молдавия не ликвидирует долг
- Митрополит Иларион: Вакцинация священников должна стать обязательной
- В Оренбургской области задержали двух продавцов суррогата
- В Петербурге медиков подозревают во взятках за фиктивную COVID-вакцинацию
- Войны не будет. Эксперты поспорили об активности НАТО около российских границ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru