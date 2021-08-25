Захарова: РФ в США продолжает оказание визовых услуг в полном объеме
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломатические учреждения продолжают оказание визовых услуг в полном объеме, несмотря на ограничения с американской стороны. Об этом сообщает ТАСС.
Захарова отметила, что консульские управления РФ «кадрово обескровлены» из-за решения США не продлевать визы сотрудникам и не выдавать новые. Тем не менее работа по обработке запросов на выдачу виз обрабатывается в полном объеме.
После очередных антироссийских санкций, введенных США в апреле, началось дипломатическое обострение между Москвой и Вашингтоном. США выслали 10 российских дипломатов, Россия приняла ответные меры. Позже РФ запретила найм россиян и граждан третьих стран американскими диппредставительствами в РФ. Из-за этого шага российских властей посольство США в Москве сократило количество оказываемых консульских услуг. Кроме того, диппредставительство заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок.
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