Захарова: РФ в США продолжает оказание визовых услуг в полном объеме

Захарова отметила, что консульские управления РФ «кадрово обескровлены» из-за решения США не продлевать визы сотрудникам и не выдавать новые. Тем не менее работа по обработке запросов на выдачу виз обрабатывается в полном объеме.

После очередных антироссийских санкций, введенных США в апреле, началось дипломатическое обострение между Москвой и Вашингтоном. США выслали 10 российских дипломатов, Россия приняла ответные меры. Позже РФ запретила найм россиян и граждан третьих стран американскими диппредставительствами в РФ. Из-за этого шага российских властей посольство США в Москве сократило количество оказываемых консульских услуг. Кроме того, диппредставительство заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок.

