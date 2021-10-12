США надеются достичь паритета с РФ по числу сотрудников посольств

Прайс заявил, что в дипмиссиях обеих стран должно быть равное число сотрудников, чтобы сохранять дипломатические отношения. Кроме того, США надеется добиться взаимности в области визовой политики.

«Нам нужно справедливое решение и гибкость», - передает слова дипломата «Интерфакс». Прайс также назвал встречу заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с российскими дипломатами «открытой и полезной».

При этом ранее российская сторона заявила об отсутствии «большого прогресса». Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

