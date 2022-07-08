«Без ущерба?»: Юрист указал на размытые формулировки статьи о вредительстве

Накануне в Национальном антикоррупционном комитете (НАК) РФ предложили вернуть в УК РФ статью о вредительстве. Там отметили, что в российском законодательстве отсутствует «понятие вреда и трудноопределимого материального ущерба» в отношении как национальной, так и экономической безопасности. Алексей Попов подчеркнул, что любой ущерб, с трудностями, но можно посчитать.

«В рамках уголовно-правового характера, преследовать за некие вредительские действия, которые не повлекли конкретного материального вреда, весьма странно. Можно было бы предусмотреть какие-то составы, связанные с возможностью причинения вреда. То есть, вреда может что-то не причинило, но этот вред мог быть причинен, чего не мог не осознавать конкретный госслужащий. Так же, как и разглашение гостайны: смысл состоит не в самом разглашении», - сказал Попов.

По его словам, для того, чтобы наказать госслужащего по статье о вредительстве, материальный ущерб в любом случае должен быть посчитан.