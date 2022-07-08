«Без ущерба?»: Юрист указал на размытые формулировки статьи о вредительстве
Вредительство всегда влечет за собой материальный ущерб, без этого нельзя будет доказать состав преступления чиновников, отметил в эфире НСН Алексей Попов.
Предложенные формулировки для статьи о вредительстве, которую хотят вернуть в УК РФ, очень размыты, преследовать чиновника за вредительские действия, которые не повлекли материального ущерба, весьма странно, заявил управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в Национальном антикоррупционном комитете (НАК) РФ предложили вернуть в УК РФ статью о вредительстве. Там отметили, что в российском законодательстве отсутствует «понятие вреда и трудноопределимого материального ущерба» в отношении как национальной, так и экономической безопасности. Алексей Попов подчеркнул, что любой ущерб, с трудностями, но можно посчитать.
«В рамках уголовно-правового характера, преследовать за некие вредительские действия, которые не повлекли конкретного материального вреда, весьма странно. Можно было бы предусмотреть какие-то составы, связанные с возможностью причинения вреда. То есть, вреда может что-то не причинило, но этот вред мог быть причинен, чего не мог не осознавать конкретный госслужащий. Так же, как и разглашение гостайны: смысл состоит не в самом разглашении», - сказал Попов.
По его словам, для того, чтобы наказать госслужащего по статье о вредительстве, материальный ущерб в любом случае должен быть посчитан.
«Размытой формулировки статьи хотелось бы избежать. Нельзя давать возможность исполнителям трактовать это таким образом, как освобождение от необходимости доказывания причиненного вреда. Да, нельзя порой понять и оценить экономический вред, если какие-то секреты технологий и производства какого-то оружия утекут на Запад. Это уже урон. Но его тоже можно исчислить в том, сколько на разработку этого оружия и технологий было потрачено средств. Это интересная законодательная новелла. Но должны быть вредоносные последствия, почему они не заключаются в материальном ущербе?», - резюмировал Попов.
За статью «Вредительство» в РСФСР полагалась высшая мера наказания — расстрел. Статья 69 УК РСФСР подразумевала под собой «саботаж, то есть сознательное неисполнение обязанностей или умышленное небрежное их исполнение с целью ослабления власти правительства и деятельности госаппарата». Минимальным наказанием по ней было лишение свободы минимум на один год, с конфискацией имущества.
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