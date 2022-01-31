Полпред в ДФО обвинил чиновников в задержке с заявками по «дальневосточным гектарам»
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о необходимости проверить причины задержек с выдачей «дальневосточного гектара» для граждан.
По словам полпреда, служащие в некоторых муниципалитетах искусственно сдерживают рассмотрение заявок о получении земли в собственность.
«Есть случаи, когда на 11 месяцев задержано рассмотрение заявления, а потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в 5 лет, просто изымают этот участок», — заявил Трутнев на совещании по вопросу социально-экономического развития Приморья в 2021 году и планах на текущий год.
Полпред отметил, что чиновники таким образом дискредитируют закон и помощь россиянам от государства, и при обнаружении корыстного умысла госслужащих будут привлекать к уголовной ответственности, пишет Ura.ru. Трутнев подчеркнул, что вместе с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым рассмотрит «законодательную возможность забрать функцию утверждения решения у муниципалитетов на федеральный уровень».
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