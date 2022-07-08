В Антикоррупционном комитете предложили вернуть статью о вредительстве

«Когда смотришь на «успехи» наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так», - приводит Ura.ru слова Клишаса.

Он подчеркнул, что предложение о возвращении статьи о вредительстве заслуживает серьезного обсуждения.

Статья 69 УК РСФСР «Вредительство» подразумевает под собой «саботаж, то есть сознательное неисполнение обязанностей или умышленное небрежное их исполнение с целью ослабления власти правительства и деятельности госаппарата». Она влечет за собой лишение свободы минимум на один год, с конфискацией имущества.

