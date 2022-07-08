В Антикоррупционном комитете предложили вернуть статью о вредительстве
Национальный антикоррупционный комитет России предложил вернуть в УК РФ статью о вредительстве. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Когда смотришь на «успехи» наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так», - приводит Ura.ru слова Клишаса.
Он подчеркнул, что предложение о возвращении статьи о вредительстве заслуживает серьезного обсуждения.
Статья 69 УК РСФСР «Вредительство» подразумевает под собой «саботаж, то есть сознательное неисполнение обязанностей или умышленное небрежное их исполнение с целью ослабления власти правительства и деятельности госаппарата». Она влечет за собой лишение свободы минимум на один год, с конфискацией имущества.
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