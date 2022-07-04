«Не знает законов»: Кабардинскому чиновнику грозит 4 года колонии за запрет русского языка

До 4 лет лишения свободы может грозить главе села Белая Речка в Кабардино-Балкарии Тахиру Созаеву за запрет русского языка, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что чиновника задержали за запрет на обслуживание в местных магазинах русскоговорящих граждан. Продавцам он приказал разговаривать только на карачаево-балкарском языке. Тахир Созаев также придерживался мнения, что нельзя продавать землю русским и кабардинцам, подчеркивая исключительную особенность балкарцев. Уголовное дело, по сообщению Baza, возбудили по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

«Наказание по статье 280 УК РФ предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы, а также запрещает занимать определенные должности. У нас наказание за ограничение в любой форме русского языка достаточно четко регламентировано законом «О государственном языке. Удивительно то, что госслужащий не знает элементарных норм права и основополагающих законов РФ. Как он стал чиновником? Этот вопрос требует отдельного разбирательства. Как много у нас неграмотных в правовом плане должностных лиц находится на данной территории?» - рассуждает Игорь Трунов.