«Не знает законов»: Кабардинскому чиновнику грозит 4 года колонии за запрет русского языка
Запрет на использование русского языка подпадает под статью 280 УК РФ и может грозить реальным сроком лишения свободы, сказал НСН юрист Игорь Трунов.
До 4 лет лишения свободы может грозить главе села Белая Речка в Кабардино-Балкарии Тахиру Созаеву за запрет русского языка, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что чиновника задержали за запрет на обслуживание в местных магазинах русскоговорящих граждан. Продавцам он приказал разговаривать только на карачаево-балкарском языке. Тахир Созаев также придерживался мнения, что нельзя продавать землю русским и кабардинцам, подчеркивая исключительную особенность балкарцев. Уголовное дело, по сообщению Baza, возбудили по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.
«Наказание по статье 280 УК РФ предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы, а также запрещает занимать определенные должности. У нас наказание за ограничение в любой форме русского языка достаточно четко регламентировано законом «О государственном языке. Удивительно то, что госслужащий не знает элементарных норм права и основополагающих законов РФ. Как он стал чиновником? Этот вопрос требует отдельного разбирательства. Как много у нас неграмотных в правовом плане должностных лиц находится на данной территории?» - рассуждает Игорь Трунов.
Судебная практика по подобным случаям притеснения русского языка в национальных республиках, входящих в состав России, отсутствует.
«Новое явление. Что касается продавцов, то в данной ситуации противоправные указы не подлежат исполнению. Но я не думаю, что продавцы, подчинившиеся требованию, понесут ответственность», - отметил Игорь Трунов.
А вот должность главы села Тахиру Созаеву не поможет избежать ответственности. Она не дает статус неприкосновенности.
«У нас иммунитет подразумевается у депутатов Госдумы, членов Совета Федерации. Даже губернаторы не имеют статуса неприкосновенности», - напомнил Игорь Трунов.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой запретить в России вывески на английском языке. К примеру, в Москве до 80% вывесок содержат иностранные слова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 866 / сут.
Умерли
381 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 276 / сут.
- Жилой дом в Таганроге сгорел после падения на него беспилотника
- Переименовывать Калининград без учета мнения жителей не будут
- В МГУ будут готовить специалистов по борьбе с цветными революциями
- «Удачная операция ВСУ». Арестович оценил сдачу Лисичанска и Северодонецка
- В литовской Клайпеде стартовал демонтаж мемориала советским воинам
- ФСБ предостерегла россиянина за перевод денег фонду, который помогает ВСУ
- Премьер Украины оценил план восстановления страны в 750 млрд долларов
- Великобритания запретила экспорт в Белоруссию товаров нефтепереработки и предметов роскоши
- Миронов заявил о необходимости переименовать Калининград во Владибалтийск
- СМИ: болельщики заявили о сбоях в системе оформления Fan ID на «Госуслугах»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru