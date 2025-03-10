«Без участия Турции»: В России предложили ввести в Сирию миротворцев
Сергей Липовой заявил НСН, что в дело не должны вмешиваться страны, которые могут вызвать дополнительный всплеск насилия, например, Турция и ОАЭ.
Спасти ситуацию в Сирии на фоне гражданской войны сможет только миротворческий контингент, который могут ввести по согласованию с властями и ООН, заявил НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой. Он подчеркнул, что сейчас Россия обсуждает этот вопрос с США.
Россия и США запросили на 10 марта экстренные консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. С 7 марта в провинции Латакия в Сирии происходят столкновения. В Сети распространяются видео, как вооруженные бойцы действующей в Сирии власти террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) пытают и убивают жителей Латакии, Тартуса, Алеппо, в том числе женщин и детей. Жертвы – в основном алавиты (сторонники экс-президента Сирии Башара Асада) и христиане.
«Россия никогда не вмешивается во внутренние дела Сирии, мы зашли туда на основании межправительственного соглашения, приглашения сирийских властей. Сегодня на территории Сирии идет гражданская война на почве религиозных отношений. Запрещенная в России террористическая группировка сегодня пытается удержать власть путем массового террора, казней. Это первый звонок, потом все перейдет в другие районы. Группировка с оружием, с боевым опытом сегодня борется против народа, который они должны защищать. Спасти ситуацию сможет только миротворческий контингент, который могут ввести по согласованию с властями и ООН. Это позволит разъединить враждующие стороны и начать переговоры, которые устроили бы всех», - объяснил он.
При этом Липовой подчеркнул, что в дело не должны вмешиваться страны, которые могут вызвать дополнительный всплеск насилия.
«Мир должен наступить именно на основе дипломатических переговоров. Если будут входить соседние миротворцы, например, из Турции, Эмиратов, это вызовет еще дополнительный всплеск насилия, очаги сопротивления. Потому что в Сирии много религиозных и этнических отношений замешано. Поддержка любой из этих сторон вызовет напряжение. Россия продолжает диалог с США, потому что сегодня только сильные государства, которые пользуются авторитетом на международном уровне, способы остановить это кровопролитие», - заключил собеседник НСН.
После смены власти в Сирии остро встал вопрос о сохранении российских военных баз в республике. Министр обороны правительства Сирии переходного периода Мурхаф Абу Касра в беседе с изданием «The Washington Post» заявлял, что военные базы России останутся, если Сирия получит выгоду от этого, передает «Радиоточка НСН».
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